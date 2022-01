Sortir dans la Manche : lundi 15 décembre

Mercredi à Avranches, le service Jeunesse et Cohésion sociale propose des animations et des spectacles sur le thème "Noël dans le monde". Au programme : de la danse, du cirque, un concert donné par l'école de musique et bien d'autres animations. Retrouvez-les toutes sur www.avranches.fr



Samedi, ce sont les 1ères joutes poétiques granvillaises. Des slameurs et des poètes talentueux, venant de Paris et du Grand Ouest mais aussi de Belgique, s’affronteront dans un tournoi individuel. Le public jouera le rôle de jury. C'est au théâtre de la haute-ville de 17h à 22h.



Nous sommes en plein dans la période de l'avent, à quelques jours de Noël et la question du sapin se pose : lequel choisir ? Les prix commencent à partir de 15€. Les sapins peuvent ensuite être replantés dans le jardin.