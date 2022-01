A la sortie d'Argentan, 3ème portion 2x2 voies de la départementale 924

Cette route est l'un des axes routiers les plus fréquentés, mais aussi les plus accidentogènes de l'Orne. Elle fait partie de la « diagonale normande », qui va de Cherbourg à l'autoroute A88, en passant par St Lô, Vire, Tinchebray, Flers, et Argentan.