Mathilde Tréton : nouveau manager de ville à Alençon

L’office de Commerce et de l’Artisanat d’Alençon a été créé le 22 Juillet 2013, soutenue financièrement par la Ville d’Alençon, la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alençon, l’association Ensemble Dynamisons Alençon, et à laquelle s’associent la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ainsi que l’Office de Tourisme du Pays d’Alençon.

Alençonnaise de 33 ans, commerçante pendant 11 ans du magasin Terre d'Eden, le nouveau manager de ville Mathilde Trèton a été choisie sur 45 candidatures. Elle connaît bien le secteur et est 100% opérationnelle avec ce poste à temps plein.

Mathilde Tréton était déjà en partie à l'initiative et membre d'EDA (ensemble dynamisons Alençon). C'était pour elle la possibilité d'évoluer vers d'autres fonctions.

Ses projets 2015: une montée en puissance de l'Office de Commerce avec déjà une hausse de nombre d'adhérents entre 115 et 120 au 1er janvier 2015 ; le reconduction des opérations à Pâques/ le Grand Déballage/ la Nocturne Alençonnaise/ le Carnaval des étudiants/ la Quinzaine commerciale/ les animations de fin d'année.

D'autres projets seront aussi à développer comme les automates dans les vitrines, l'importance des Chèques Cadeaux à destination des particuliers et auprès des entreprises. En projet également : développer le site internet et les réseaux sociaux.

Les alençonnais ressentent de plus en plus cette dynamique du centre-ville et la volonté de l'office de Commerce est de devenir « le centre commercial de la ville ». La bonne nouvelle est l'ouverture de nouveaux commerces dans le centre-ville : un magasin de décoration, et une nouvelle agence immobilière Lair Immobilier (anciennement Game). Toujours en attente la succession de la Halle aux Vêtements… à suivre