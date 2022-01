Marianne Clevy, nouvelle directrice d'Arts 276

Marianne Clevy n'est pas une inconnue dans la région. Actuellement secrétaire générale de la Maison Antoine Vittez- Centre International de la Traduction théâtrale, la nouvelle directrice a travaillé pendant huit ans comme conseillère au développement artistique du Centre Dramatique Régional.

Quelques jours après la fin de la 9e et dernière édition d'Automne en Normandie et avant la dernière édition de Terres de Paroles au printemps 2015, l'EPCC se donne un nouvel élan. En effet, la période est au changement : les deux festivals culturels jusque-là organisés par Arts 276 vont laisser place au printemps 2016 à un seul événement pluridisciplinaire, associant littérature, théâtre, danse, arts plastiques et visuels.

Marianne Clevy prendra officiellement ses fonctions le 1er janvier prochain.