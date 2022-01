Chapeautée par Alain Fleury, Victor dans la ville est le temps fort de l'association rouennaise (Seine-Maritime) Alias Victor. Organisé pour la seconde année consécutive, il se déroulera du vendredi 3 au dimanche 5 février 2017. Cet événement rassemble en trois jours sept animations avec pour thème fédérateur "Des gens, des engagements et des passions".

Réparti en trois lieux - la salle des nus (rue Victor Hugo), le conservatoire et le bateau La Lutèce - ce festival propose des lectures très variées parlant tant d'engagement artistique ou professionnel que d'engagement social.

Professionnels du théâtre et jeunes comédiens

L'association, dont le but est de valoriser la lecture à voix haute en organisant des animations grand public et des interventions dans le milieu scolaire, étoffe son festival pour cette deuxième édition et accueille en tête d'affiche Bruno Putzulu de la Comédie française. "C'est un comédien originaire de la région, note Alain Fleury. Il viendra nous parler de son parcours atypique en livrant des textes très personnels".

La vocation des gens de théâtre sera également le sujet d'une lecture des étudiants du cycle d'orientation professionnel du conservatoire d'art dramatique. "Un amusant contraste car ces jeunes gens, qui se destinent à une carrière théâtrale, liront des témoignages de comédiens confirmés", note Alain Fleury.

Au-delà de la lecture, un moment de rencontre

"Cet événement nous permet de créer du lien, ajoute-t-il, de fédérer des démarches équivalentes puisque nous collaborons avec la Compagnie la Dissidente, une structure rouennaise privilégiant également la lecture à voix haute. Il ne s'agit pas seulement de lectures, ce n'est pas qu'un rendez-vous culturel, assure-t-il. C'est avant tout un moment de rencontre et de partage, dont le but est de rendre la parole la plus libre possible."

Pratique. Du 3 au 5 février. Salle des nus, conservatoire, La Lutèce à Rouen. gratuit. Programme complet sur www.aliasvictor.fr

