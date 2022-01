"Manoeuvres frauduleuses" du FN : Laurence Dumont prépare une proposition de loi

Alerté par certains de ses administrés, l'élu n'a en effet eu aucun mal à prouver la « manœuvre frauduleuse » de la liste conduite par Daniel Cruaud. « Huit personne se sont retrouvées sur la liste, sans en avoir jamais eu l'intention. Elles ont été enrôlées de force », rappelle Gérard Leneveu.

En juin dernier, le tribunal administratif de Caen a été dans le sens du maire de Giberville et a invalidé l'élection des deux élus FN, Daniel Cruaud et Christelle Lechevallier. Le premier a même été condamné à une inéligibilité d'un an. « Je ne veux pas que cela se reproduise ailleurs, c'est anti-démocratique », martèle l'élu.

Accompagné de la députée socialiste du Calvados, Laurence Dumont, Gérard Leneveu a été reçu au Ministère de l'Intérieur, à Paris, lundi 8 décembre. « Ils sont conscients de la faille », note la parlementaire. « L'insincérité d'un scrutin, c'est gravissime », poursuit celle qui devrait déposer mi-janvier une proposition de loi visant à empêcher ce type de manipulation. Aujourd'hui, la loi permet en effet aux têtes de liste de retirer en mairie, au nom de ses colistiers, les attestations d'inscription sur les listes électorales. Sans ce pouvoir, plus de fraude possible. Et Laurence Dumont veut aller vite. Écoutez-là :

Laurence Dumont Impossible de lire le son.

A Giberville, le conseil municipal incomplet le restera jusqu'à la fin du mandat.