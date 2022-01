Miss France: Sylvie Tellier : “pas seulement de jolies fleurs”

Pour vous, directrice de la Société Miss France, cette première élection organisée sans Geneviève de Fontenay est-elle historique ?

“Historique est peut-être un grand mot. Elle le sera peut-être du fait de son record d’audience”.

Mais s’agit-il d’une élection de rupture ?

“C’est plutôt une élection de continuité puisqu’il faut rappeler que Geneviève de Fontenay n’était pas productrice de l’émission. Frédéric Gilbert est le producteur depuis trois ans d’un programme qui appartient à Endemol depuis huit ans. Cette élection doit montrer aux Français que les valeurs de Miss France sont inchangées et que l’événement sera une nouvelle fois marqué par des individualités et une promotion bien présentes”.

Que souhaitez-vous pour l’avenir de ce concours ?

“Nous essayons de l’améliorer chaque année et l’on peut dire, si l’on compare avec ce qui existait il y a dix ans, que les choses ont beaucoup changé. L’organisation, les destinations… Le voyage des Miss nous emmène dans des lieux plus que paradisiaques car Miss France, c’est le rêve et cela doit le rester du début de l’aventure jusqu’à la fin. L’encadrement s’est consolidé et la chance de ce concours, c’est d’avoir réussi à évoluer avec son époque, la mode, la société et la personnalité des filles”. “Elles ont envie de casser les préjugés”

Justement, comment voyez-vous ces jeunes femmes d’aujourd’hui ?

“Elles communiquent, elles sont très orientées sur le web communautaire comme Facebook ou Twitter. Elles sont vraiment dans l’ère numérique. On sent aussi qu’elles ont envie de casser les préjugés. On croise des jeunes filles de 18 à 24 ans, une HEC, une sage-femme, une éducatrice spécialisée… les profils sont très différents et surtout, elles mettent les pieds dans le plat en affirmant qu’elles ne sont pas seulement jolies mais qu’elles ont des opinions et une envie de faire des choses.

Ce qui me semble également nouveau, et qui colle parfaitement à la génération actuelle, c'est que, parmi leurs motivations, il y a aussi l’envie de se consacrer à un domaine, de défendre certaines choses auxquelles elles croient et de ne pas être simplement de jolies fleurs”.

Comment imaginez-vous Miss France 2011 ?

“Elle doit être curieuse de tout, savoir mordre la vie à pleines dents... Miss France ne doit pas être forcément la plus jolie puisqu’elles sont toutes belles. Elle doit avoir envie de se nourrir de plein de choses, de parcourir le monde et de croiser d’autres cultures”.