Hansel et Gretel, un opéra gourmand

Conte musical réduit pour cette occasion en trois tableaux, Hansel et Gretel est mis en scène dans une forme participative. Précédées par des ateliers de chants ouverts aux scolaires et aux particuliers, les représentations offrent la possibilité au public d’intervenir par moment. Le jeune metteur en scène Federico Grazzini restitue ici toute la puissance métaphorique du conte.

Il figure le rite de passage de l’enfance à l’âge adulte et offre un va et vient constant entre le rêve et la réalité à travers le destin de ces deux enfants.



Pratique. Vendredi 12 et samedi 20 décembre à 20 h, dimanche 14 décembre à 16 h. Théâtre des Arts à Rouen. Tarifs 10 à 21 €. www.operaderouen.fr