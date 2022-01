Paris (AFP). Europa League: Guingamp seul qualifié, Saint-Etienne et Lille déçoivent

Seul Guingamp a porté haut les couleurs françaises, jeudi, en se qualifiant pour les 16e de finale de l'Europa League, contrairement à Lille et Saint-Etienne éliminés sans gloire, au terme de la 6e et dernière journée de la phase de groupes. Il n'y aura donc pas de Grand chelem en coupes d'Europe puisqu'en incluant Monaco et le Paris SG, qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des champions, trois des cinq représentants en lice sur les scènes continentales poursuivront l'aventure en février. A cet égard, la 6e place de la France à l'indice UEFA reste encore à préserver. Et Guingamp aura son mot à dire ! L'En Avant, en ballottage favorable avant son déplacement en Grèce, devait ne pas perdre contre le PAOK, et a fait bien mieux en s'imposant (2-1). C'est Beauvue qui a été le héros breton du soir, avec un doublé inscrit (ses 3e et 4e buts dans la compétition au total). Il a d'abord ouvert le score tôt dans le match (7e), puis délivré les siens en fin de rencontre (83e) d'un frappe splendide, mettant un terme aux espoirs adverses, nés du penalty égalisateur d'Athanasiadis après une main de Jacobsen (22e). Si la transversale (52e) a un temps sauvé les Bretons en seconde période, ils ont généralement dominé leur sujet et mérité leur accessit. On ne peut pas en dire autant de Lille, qui devait battre Wolfsburg à domicile pour se qualifier et qui a logiquement été battu (3-0). Les Allemands ont mérité leur qualification. La première période a pourtant été encourageante, le Losc trouvant même le poteau pour repousser une tête de Gueye, mais dans les derniers instants de cet acte, Vierinha a ouvert le score pour les Allemands (45+1). La seconde période a vu Wolfsburg, malgré l'exclusion pour un 2e carton jaune de Guilavogui, doubler logiquement la marque après un beau coup franc (65e) et un penalty (89) de Rodriguez, plus adroit à l'exercice qu'Origi qui en a raté un (76e). Plus tôt dans la soirée, Saint-Etienne avait été le premier à tomber, battu à Dniepropetrovsk (1-0). Les Verts, qui n'avaient pas leur destin en mains, ont concédé au pire moment leur premier revers dans la compétition après cinq nuls de rang. Fedetskiy a marqué pour les Ukrainiens à la 66e minute. En position de hors-jeu au moment du coup franc tiré par Rotan et repoussé par le poteau, il a finalement hérité du ballon mal renvoyé par Perrin et battu Ruffier de près (66e). Hormis une action en or vendangée par Monnet-Paquet, Saint-Etienne a finalement eu trop peu d'occasions de forcer son destin européen dans une compétition dont il s'était pourtant fait une priorité en début de saison avec l'espoir de renouer avec ses plus grandes heures. Les autres qualifiés du soir sont le FC Séville, tenant du titre, Mönchengladbach, Villarreal, le FC Bruges, Torino, Aalborg et les Young Boys.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire