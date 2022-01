Saint-Lô : les Natas Loves You programmés en février 2015 au Normandy

C'est confirmé, le groupe Natas Loves You se produira sur la scène de musiques actuelles saint-loise le Normandy, le 21 février 2015.

Formation née au Luxembourg au coeur de l'été 2007, Natas Loves You est un projet qui englobe des membres américains, français, luxembourgeois ou espagnols. Ce groupe polyglotte vient de sortir son premier album The 8th Continent produit par le New-Yorkais Chris Zane (Passion Pit, Friendly Fires, Holy Ghost). Offrant de belles harmonies vocales, les cinq Natas dévoient une pop synthétique envoûtante teintée de pincées électro et psychédéliques.