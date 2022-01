Paris (AFP). Surirradiés d'Épinal: confirmation de prison ferme requise en appel

Dénonçant "négligences", "nonchalance" et "dissimulation", l'accusation a requis jeudi la confirmation des peines de prison ferme contre les deux médecins et le radiophysicien poursuivis pour les surirradiations à l'hôpital d'Épinal, le pire accident de ce type jamais enregistré en France. Les deux médecins, Jean-François Sztermer, 66 ans, et Michel Aubertel, 64 ans, avaient été condamnés en janvier 2013 à quatre ans, dont dix-huit mois ferme, et le radiophysicien Joshua Anah, 57 ans, à trois ans, dont 18 mois ferme. Les deux médecins avaient également été condamnés à 20.000 euros d'amende et à la radiation à vie et le radiophysicien à 10.000 euros d'amende et cinq ans de d'interdiction d'exercer. Estimant qu'ils s'étaient bien rendu coupables notamment "d'homicides et blessures involontaires", l'avocat général Pierre Darbeda a demandé à la cour d'appel de Paris la confirmation de ces peines. Près de 450 patients, principalement traités pour cancer de la prostate, avaient été victimes de surirradiations dans cet établissement entre 2001 et 2006, lors de deux incidents différents. Douze en sont morts, et beaucoup souffrent de séquelles très graves. L'avocat général a dénoncé de multiples "fautes graves d'imprudence et négligences" dans ce service où régnaient "mauvaise ambiance" et "nonchalance générale". Il a accusé les deux médecins d'avoir "prescrit au delà des doses recommandées sans prévenir les patients et sans disposer des moyens humains et techniques nécessaires". L'accident une fois découvert, ils se sont par ailleurs rendus coupables de non-assistance à personne en danger en n'alertant pas les malades ou leurs médecins traitants, alors même qu'ils étaient "conscients des complications possibles", a estimé l'avocat général. Quant au radiophysicien, il a dénoncé ses "négligences" de "dilettante" ayant conduit à des erreurs de manipulation lors de l'administration des soins et la non prise en compte de doses de rayons reçues lors de clichés de contrôle. - 'Strict minimum' - Il a enfin demandé à la cour de reconnaître les trois prévenus coupables de destruction de preuves, pour avoir retiré certains documents incriminant des dossiers médicaux de patients après la découverte de l'accident. Les deux médecins avaient été relaxés de ce chef en première instance. Les juges avaient à l'époque déclaré les deux médecins coupables d'homicides involontaires, alors même que le procureur n'avait retenu contre eux que les infractions de non-assistance à personne en danger et destruction de preuves. Gérard Welzer, avocat de quelque 260 parties civiles, s'est dit satisfait que l'accusation ait ainsi demandé la confirmation de la déclaration de culpabilité, relevant qu'ils s'agissait "du procès de quelques arrogants incompétents, et non du procès de la médecine". De son côté Philippe Stabler, président de l'Association des victimes, a estimé qu'il s?agissait "du strict minimum". "Nous sommes satisfaits, pourvu que l'avenir confirme", a poursuivi M. Stabler, qui avait toujours rappelé que les victimes n'étaient "pas preneurs" de ce nouveau procès, suite à l'appel des condamnés. Quatre autres prévenus poursuivis en première instance pour non-assistance à personne en danger avaient été relaxés: l'ex-directrice de la Ddass des Vosges, l'ancien directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Lorraine, la directrice de l'hôpital et l'établissement lui-même comme personne morale. Ils n'étaient pas concernés par le volet pénal du nouveau procès, le parquet n'ayant pas fait appel de ces relaxes.

