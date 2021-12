Paris (AFP). Le gouvernement abaisse ses prévisions de déficit pour 2016 et 2017

Le ministère des Finances a légèrement abaissé jeudi ses prévisions de déficit public à 3,6% du produit intérieur brut en 2016, contre 3,8% précédemment, et 2,7% en 2017 contre 2,8% précédemment. Le gouvernement a ajusté ses prévisions pour "intégrer l?ensemble des informations recueillies et des décisions nouvelles, intervenues depuis" les précédentes estimations, annoncées début octobre, a expliqué Bercy dans un communiqué. Le 3 décembre, le ministère avait déjà amélioré sa prévision de déficit pour 2015, à 4,1% contre 4,3% prévu jusque-là, et affirmé que le déficit 2017 serait "largement en dessous de 3%", sans préciser le chiffre exact.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire