Kaboul (AFP). Afghanistan: au moins six morts dans un attentat suicide près de Kaboul

Un attentat suicide revendiqué par les talibans a tué au moins six soldats afghans jeudi matin dans la banlieue de la capitale Kaboul, ont annoncé des responsables de la police locale. "Un kamikaze à pied s'est fait exploser au passage d'un autobus de l'armée dans le quartier de Tangi Tarakhil", près de Kaboul, a déclaré à l'AFP le général Farid Afzali, un haut responsable de la police locale, précisant que six soldats avaient perdu la vie et qu'une dizaine d'autres avaient été blessés. Dans un bref message envoyé à de nombreux journalistes, les talibans ont revendiqué cet attentat contre des soldats qui intervient à un peu plus de deux semaines de la fin de la mission de combat de l'Otan en Afghanistan et au surlendemain de la publication d'un rapport du Sénat américain sur la torture pratiquée par des agents de la CIA dans la foulée du 11-Septembre. Au cours des dernières semaines, les attentats sanglants se sont multipliés à travers l'Afghanistan, notamment à Kaboul. Dans l'espoir de stabiliser le pays au moment où l'Otan réduit la voilure, le nouveau président Ashraf Ghani, qui a d'ailleurs vivement dénoncé mercredi la torture par les agents du renseignement américain, a appelé les talibans à des négociations, mais ceux-ci refusent pour l'heure de dialoguer directement avec Kaboul.

