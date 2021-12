Paris (AFP). Ligue des champions: Paris terrassé et menacé, City miraculé

Le PSG a mordu la poussière pour la première fois de la saison mercredi au Nou Camp face au FC Barcelone (3-1) et ne sera pas tête de série lors du tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des champions lundi, alors que Manchester City a arraché son billet aux dépens de la Roma (2-0). Groupe E AS Rome (ITA) - Manchester City (ENG) 0-2: City peut remercier Samir Nasri. Avec un but et une passe décisive pour Zabaleta, le Français a offert à lui seul une qualification inespérée à l'ambitieux et richissime club mancunien après un début de campagne plus que poussif. Sans Kun Aguero, blessé au genou, les Citizens ont longtemps paru bien démunis en attaque mais l'essentiel est fait et le spectre des deux fiascos de 2011-12 et 2012-13 est rangé aux oubliettes. Bayern Munich (GER) - CSKA Moscou (RUS) 3-0: Un penalty de Thomas Muller et deux buts de Rode et Gotze ont suffi aux Bavarois pour expédier les affaires courantes. Déjà assurés de la première place, ils ont du même coup condamné les Moscovites. Groupe F FC Barcelone (ESP) - Paris-SG (FRA) 3-1: Paris a perdu très gros au Nou Camp et cette première défaite de la saison aura peut-être de lourdes conséquences. Le double champion de France, vaincu sur trois coups de griffe de ses vedettes Lionel Messi (75e but en C1), Neymar et Luis Suarez après l'ouverture du score de Zlatan Ibrahimovic, termine finalement à la 2e place de la poule et sera donc en grand danger lors du tirage au sort, lundi, avec de possibles adversaires en 8e de finale qui font froid dans le dos (Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea, Atletico Madrid). Ajax Amsterdam (NED) - APOEL Nicosie (CYP) 4-0: L'Ajax a réussi sa sortie en écrasant Nicosie avec un doublé de Schone et des réalisations signées Klaassen et Milik. Incapable de suivre le rythme infernal du Barça et du PSG, le prestigieux club néerlandais s'en tire déjà pas mal avec un ticket pour la C3. Groupe G Chelsea (ENG) - Sporting Portugal (POR) 3-1: Le Sporting a raté l'ultime marche après avoir été tout proche du but et du Top 16 qu'il n'a plus atteint depuis 2009. Les Blues ayant déjà rempli leur contrat, José Mourinho avait décidé de faire tourner son effectif, laissant notamment le défenseur et capitaine John Terry et les attaquants Eden Hazard et Willian au repos. Mais ce turn-over n'a pas nui au rendement des Londoniens, qui ont repris leur marche en avant, quatre jours après leur premier revers contre Newcastle (2-1). NK Maribor (SLO) - Schalke O4 (GER) 0-1: Le club allemand a réalisé un gros coup en Slovénie. Si le duo offensif Choupo-Moting-Huntelaar, si redoutable en Bundesliga, est resté muet, c'est Meyer qui s'est mué en héros pour envoyer Schalke au paradis peu après l'heure de jeu. Groupe H FC Porto (POR) - Shakhtar Donetsk (UKR) 1-1: Dans une rencontre sans enjeu entre deux qualifiés, personne n'a voulu céder, Aboubakar (Porto) répondant à Stepanenko (Donetsk). Athletic Bilbao (ESP) - BATE Borisov (BLR) 2-0: Le BATE Borisov quitte la scène sur un triste bilan. Les Bélarusses sont désormais seuls détenteurs du triste record du plus grand nombre de buts encaissés en phase de groupes (23 en 6 matches). Bilbao est tout heureux de se retrouver en C3 dont il fut finaliste la saison dernière.

