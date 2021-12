Oslo (AFP). Malala et l'Indien Satyarthi rencontrent des enfants avant la cérémonie du Nobel

L'adolescente pakistanaise Malala et l'Indien Kailash Satyarthi, colauréats du prix Nobel de la paix, ont par un juste retour des choses été acclamés par des milliers d'enfants mercredi à Oslo, avant de recevoir leur prestigieuse récompense. Environ 7.000 écoliers âgés de 6 à 14 ans se sont rassemblés devant le centre Nobel pour célébrer les deux défenseurs de leur cause, un public plus nombreux qu'à l'accoutumée attiré en particulier par Malala, à peine plus âgée que lui: à 17 ans seulement, elle est la plus jeune lauréate de l'histoire Nobel. "On apprécie vraiment qu'elle travaille pour nous, qu'elle nous défende, qu'elle dise que nous sommes le futur", a déclaré à l'AFP Molad Tesfaldet, un collégien de 12 ans, en chemise blanche, n?ud papillon et bonnet rouge. En recevant le Nobel conjointement avec Satyarthi qui lutte quant à lui contre le travail des enfants, Malala Yousafzai enrichit un palmarès déjà remarquable pour son jeune âge. Invitée à la Maison Blanche comme à Buckingham Palace ou à la tribune de l'ONU, la bête noire des talibans a reçu de multiples récompenses, publié une autobiographie et rencontré le gotha international. Pas question cependant pour la jeune femme qui vit aujourd'hui en Grande-Bretagne de lever le pied alors que, selon l'ONU, 57,8 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire, dont 30,6 millions de filles, ne sont toujours pas scolarisés. Et pourquoi pas comme chef du gouvernement au Pakistan sur les pas de Benazir Bhutto? "Si je peux servir mon pays en faisant de la politique et en devenant Premier ministre, je ferai certainement ce choix", a dit Malala à la BBC. La jeune fille a acquis une notoriété planétaire en réchappant miraculeusement à une attaque des talibans pakistanais. Le 9 octobre 2012, deux islamistes interceptent son car scolaire dans sa vallée natale de Swat et lui tirent une balle dans la tête, l'accusant de profaner l'islam. Réminiscence de cette journée tragique, l'uniforme scolaire qu'elle portait va être exposé, encore taché de sang, au centre Nobel d'Oslo et deux de ses camarades pakistanaises, blessées elles aussi par les agresseurs ont fait le voyage pour célébrer leur amie. Trois autres militantes de la cause des filles ont répondu à l'invitation de Malala: une Pakistanaise qui lutte depuis huit ans pour obtenir justice après une agression sexuelle, une jeune réfugiée syrienne qui ?uvre pour l'éducation des enfants dans le camp où elle vit en Jordanie et une Nigériane de 17 ans venue d'une région où sévit la secte Boko Haram. - Enfants esclaves - Moins connu du grand public, l'Indien Satyarthi s'emploie depuis 1980 à secourir les enfants esclaves des usines indiennes. "Qu'un seul enfant soit en danger et le monde est en danger. Qu'un seul enfant soit privé d'éducation et c'est le monde qui, à mes yeux, n'est pas tout à fait illuminé", a déclaré cet homme de 60 ans effacé mais jovial, aux côtés de Malala dont il dit avoir fait "(s)a fille". Son organisation Bachpan Bachao Andolan ("Mouvement pour sauver l'enfance") se targue d'avoir libéré, en plus de 30 ans, environ 80.000 enfants d'usines et ateliers. Si le nombre d'enfants forcés de travailler dans le monde a reculé d'un tiers depuis 2000, ils sont encore 168 millions selon l'Organisation internationale du travail (OIT). Les autres prix Nobel - une médaille d'or, un diplôme et un chèque de 8 millions de couronnes suédoises (près de 860.000 euros) - seront remis un peu plus tard à Stockholm, à d'autres lauréats, dont deux Français: Patrick Modiano en littérature et Jean Tirole en économie. Leur prix ont mis un peu de baume au c?ur à une France en proie à la crise et aux doutes. "C'est une bonne chose d'avoir deux lauréats français, mais surtout deux lauréats aussi brillants", a confié à l'AFP Antoine Gallimard, l'éditeur de Modiano. Depuis, le romancier a vu les ventes de son dernier ouvrage "Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier" s'envoler .

