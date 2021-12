Paris (AFP). Ligue des champions: Monaco, Juve et Bâle à bon port, Liverpool coule

Monaco, la Juventus et Bâle se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des champions, l'équipe suisse s'offrant le scalp d'un club légendaire, Liverpool, reversé en Europa League, mardi, après la 6e et dernière journée de groupes. Les trois qualifiés de mardi soir rejoignent les équipes qui avaient déjà leur ticket: Atletico Madrid, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Arsenal, Bayern Munich, Paris SG, Barcelone, Chelsea, Porto, Shakhtar Donetsk. Il ne reste plus que deux billets en jeu, qui seront distribués mercredi soir. Le tirage au sort des 8e de finale aura lieu lundi au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse) à la mi-journée. Gr. A - La Juve sauvée La Juventus s'est contentée d'un nul (0-0) chez elle face à l'Atletico Madrid, déjà qualifié, pour valider son billet pour le niveau suivant. La "Vieille Dame" finit 2e de son groupe derrière les Espagnols, finalistes l'an passé, et qui s'assurent la pole position. Dans l'autre affiche l'Olympiakos d'Eric Abidal, avec un succès contre Malmö (4-2), sait qu'il continuera en Europa League. Le club suédois finit bon dernier. Gr. B - Bâle crucifie Liverpool Et voilà les Reds et leurs cinq Ligue des champions qui passent à la trappe. Liverpool, absent de la C1 depuis la saison 2009-10, n'aura donc fait qu'un court passage. La faute à Fabian Frei, héros suisse, auteur du but de la qualification (1-1). L'égalisation d'un coup franc magnifique de Steven Gerrard n'aura servi à rien. Le FC Bâle est un bourreau des clubs anglais, les Suisses ayant déjà éliminé Manchester United en phase de groupe lors de la saison 2011-12. C'est la 2e fois dans son histoire que le club helvète atteint les 8e de finale de la C1, cette fois en traumatisant Anfield. Liverpool, qui a terminé à dix après l'exclusion de Lazar Markovic, termine 3e et devra se contenter de l'Europa League. Le Real Madrid était lui déjà qualifié, assuré de la 1ère place, et a piétiné Ludogorets (4-0). Cristiano Ronaldo a signé son 72e but en Ligue des champions sur penalty, exercice qui lui vaut le nouveau surnom de "Penaldo". Gareth Bale, Alvaro Arbeola et Alvaro Medran ont ensuite corsé l'addition. Lionel Messi reste donc toujours meilleur buteur de la Ligue des champions (74 buts). Ludogorets finit logiquement dernier. Gr. C - Monaco en 8e et 1er avec 4 buts seulement ! Monaco a décroché son billet pour les 8e de finale et la 1ère place du groupe en dominant le Zenit 2 à 0 grâce à Aymen Abdennour et Fabinho. L'AS Monaco de Leonardo Jardim n'a marqué que quatre buts en six matches dans cette phase de poule, mais n'en a encaissé qu'un. Froid et solide. Mais efficace aussi: cette qualification va faire du bien à l'indice UEFA français contre un club d'un concurrent direct, la Russie. Le Zenit se contentera de l'Europa League pour la suite. Monaco coiffe donc sur le poteau le Bayer Leverkusen, qui était déjà qualifié, mais qui devra se contenter de la 2e place après son nul (0-0) contre Benfica, club portugais qui termine en dernière position. Gr. D - Le show Ramsey Arsenal, déjà qualifié pour les 8e de finale, a vraiment deux visages cette saison. L'un, en Premier League, est un peu triste, avec des Gunners capables de s'incliner contre Stoke 3 à 2 comme ce week-end. L'autre en C1 est plus souriant, comme l'a prouvé cette large victoire mardi soir sur la pelouse de Galatasaray (4-1). Lukas Podolski s'est offert un doublé, tout comme Aaron Ramsey, dont on retiendra la lucarne somptueuse en demi-volée des 30 mètres, sans doute un des plus beaux buts cette saison en Ligue des champions. Les Londoniens d'Arsène Wenger terminent 2e de leur poule derrière Dortmund, qui s'est contenté du nul contre Anderlecht (1-1) pour garantir sa première place de groupe. Anderlecht termine 3e du groupe devant Galatasaray.

