Bagdad (AFP). Irak: Washington note des progrès solides contre l'EI

Le secrétaire américain à la Défense Chuck Hagel a salué mardi à Bagdad des "progrès solides" dans la lutte contre l'organisation Etat islamique (EI), mais l'Irak a réclamé un soutien accru, en armes et en frappes, dans sa guerre contre ce groupe jihadiste. Pour sa première visite -et probablement sa dernière- le chef du Pentagone a évalué la situation avec les dirigeants irakiens dont les forces tentent avec grande peine à reprendre du terrain à l'EI qui s'est emparé depuis son offensive en juin de vastes régions du pays. Les Etats-Unis, qui depuis début août fournissent un soutien aérien aux forces irakiennes face aux jihadistes, préconisent une campagne de frappes limitée en attendant que ces forces soient prêtes à lancer une vaste offensive contre l'EI. "Nos discussions d'aujourd'hui se sont concentrées sur l'effort pour affaiblir et détruire l'EI, et nous constatons des progrès solides en vue de cet objectif", a déclaré M. Hagel après sa rencontre avec le Premier ministre Haidar al-Abadi. "Nos forces progressent sur le terrain. Mais elles ont besoin d'un soutien aérien accru et de davantage d'armes lourdes", a dit de son côté M. Abadi. En réponse, M. Hagel a dit apprécier la "franchise" du Premier ministre irakien, et précisé avoir "discuté de l'accélération (de la livraison) par les Etats-Unis d'armements" à l'Irak, dont des missiles antichar. Mais le chef du Pentagone, arrivé dans la matinée à Bagdad pour une visite surprise, a affirmé plus tôt que le succès de la lutte antijihadistes dépendait avant tout des Irakiens eux-mêmes. - 'C'est aux Irakiens d'assumer' - "Il s'agit de leur pays, c'est à eux de le diriger. Ce sont eux qui assumeront la responsabilité des résultats", a-t-il déclaré devant des soldats américains et australiens. "Nous pouvons aider, nous pouvons entraîner, nous pouvons conseiller; voilà ce que nous faisons". Le président Barack Obama a récemment approuvé le doublement du nombre de militaires américains déployés en Irak, à 3.100, pour aider les forces irakiennes à se reconstruire après leur débâcle face aux jihadistes au début de l'offensive. Des pays membres de la coalition internationale antijihadistes dirigée par les Etats-Unis sont également prêts à déployer quelque 1.500 hommes, a indiqué lundi le général américain James Terry, nommé à la tête du Commandement multinational interarmées (CMI) composé de militaires de plus de 30 pays. Il n'a pas précisé la nationalité de ces hommes, qui devraient être avant tout des conseillers et des instructeurs. Ces renforcements visent à accentuer encore la pression sur les jihadistes qui sont désormais "sur la défensive", selon le général. Les combattants de l'EI sont confrontés à "des difficultés en termes de mouvement et de communication", en raison notamment des 1.200 frappes menées par les avions de la coalition en Irak et en Syrie voisine où le groupe sévit également, a-t-il ajouté. - 'Offensives plus importantes' - Les raids en Irak sont essentiellement conduits par les Etats-Unis avec le soutien de pays occidentaux, comme la France, l'Australie, la Grande-Bretagne ou le Canada. En Syrie, en proie à la guerre civile, les Américains sont aidés dans leurs raids par des pays arabes comme l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis ou la Jordanie. Le soutien international "a permis aux forces de sécurité irakiennes de regagner du terrain", a souligné M. Hagel en visitant lundi une base américaine au Koweït, frontalier de l'Irak. "Elles se préparent maintenant à des offensives plus importantes". Selon des experts, la prochaine priorité des forces irakiennes pourrait bientôt être la province stratégique occidentale d'Al-Anbar qui borde la Jordanie, l'Arabie saoudite, et la Syrie. Mais si elles s'améliorent "chaque jour", les forces irakiennes "ont encore beaucoup de chemin à faire", a prévenu le général Terry. Après avoir longtemps piétiné, les forces irakiennes ont enregistré quelques succès notables ces derniers mois, sans toutefois reprendre l'avantage.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire