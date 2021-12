Saint-Etienne-du-Rouvray : l’impression numérique sur textile

Vous avez certainement déjà croisé les produits publicitaires créés par LM Communication sur les principales manifestations de l’agglomération (Foire de Rouen, Armada…). Aujourd’hui, l’entreprise, basée à Saint-Étienne-du-Rouvray, apporte un nouveau service d’impression professionnelle sur textile qui s’adresse également aux particuliers. “Grâce à notre imprimante numérique, nous pouvons faire des petites séries comme des grandes”, précise Patrick Marais, directeur et co-créateur de LM Communication.



Plus de simplicité



Le client donne un fichier image à l’entreprise qui l’imprime sur un tissu non étanche, et de n’importe quelle couleur. “Techniquement, il nous est possible d’imprimer sur les coutures. C’est ce que nous avons fait pour les T-Shirt proposés sur la Foire de Rouen : le dessin commence à l’avant et se termine à l’arrière du vêtement. Avant, il fallait d’abord imprimer le tissu et ensuite le coudre en essayant de joindre correctement les deux bouts.”