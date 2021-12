Sotteville : un homme se suicide en sautant du 7e étage

Dans la nuit de lundi à mardi, un homme de 32 ans entend un bruit sourd provenant de la voie publique. Il sort et découvre sur le trottoir le corps sans vie d'un homme. Il appelle immédiatement les secours et les policiers. Pompiers, Samu et policiers se dépêchent sur place. L'homme ne peut être sauvé. Le gardien de la résidence, interrogé par les policiers, a identifié la victime comme un locataire du 7e étage de l'immeuble, étage duquel il s'est jeté pour mettre fin à ses jours.

Agé de 36 ans, la victime était dépressive et était suivie psychiatriquement au centre hospitalier de Saint-Etienne-du-Rouvray.