Strasbourg (AFP). Deux adolescents strasbourgeois en route pour la Syrie arrêtés en Hongrie

Deux adolescents strasbourgeois de 15 et 16 ans, d'origine turque et marocaine, ont été arrêtés en Hongrie alors qu'ils s'apprêtaient probablement à gagner la Syrie en vue d'y rejoindre des réseaux islamistes radicaux, a-t-on appris mardi de source judiciaire. Les deux mineurs ont été arrêtés samedi dans une gare de l'est de la Hongrie sur la base d'un signalement du parquet antiterroriste français, qui n'a toutefois, pour le moment, pas engagé de procédure à leur encontre, a-t-on appris auprès du Parquet de Strasbourg, confirmant une information des Dernières Nouvelles d'Alsace. Selon le parquet, les deux adolescents sont considérés comme des mineurs en fugue et faisaient l'objet de recherches pour "disparition inquiétante". Des éléments permettent toutefois de soupçonner qu'ils étaient "en voie de radicalisation, de dérive", a-t-on précisé de même source. Les deux jeunes avaient fait l'objet en octobre d'un signalement du parquet antiterroriste, qui n'avait toutefois pas considéré disposer d'éléments suffisants pour les mettre en examen à l'époque. Actuellement, les deux adolescents ont été placés par la justice hongroise des mineurs dans un foyer d'hébergement, en vue d'être remis à leurs parents. Ils devraient être entendus par la justice française à leur retour en France.

