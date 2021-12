Transmartinique : les trois pompiers caennais ont franchi la ligne d'arrivée

Michaël Bonno, Raphaël Bourland et Ludovic Manière ont franchi hier, lundi 8 décembre, la lignée d'arrivée de la Transmartinique.

Après 39h d'efforts sur un peu plus de 133 km, les trois pompiers caennais sont arrivés au bout de leur peine ! Courbatures, ampoules aux pieds, jambes douloureuses … La Transmartinique est d'un « point de vue sportif (…) le second trail le plus techniquement et physiquement difficile au monde après l'ultra-trail du Mont-Blanc », rappelle Ludovic Manière. « Nous en garderons un souvenir inoubliable et une aventure humaine hors norme. »

Une épreuve dans laquelle les trois hommes s'étaient engagés en mémoire de Magalie Méjean, cette jeune pompier volontaire dont le corps sans vie avait été retrouvé en Martinique. Près d'un an après les faits, l'enquête pour connaître les circonstances précises de la mort de cette Caennaise piétine toujours.