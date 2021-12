Paris (AFP). CGT: Lepaon cherche à sauver son fauteuil devant la direction

Deuxième round: après avoir refusé vendredi de démissionner malgré les révélations sur son train de vie, Thierry Lepaon, numéro un de la CGT, tente mardi de convaincre la direction élargie de la centrale de choisir le statu quo pour éviter une nouvelle crise de succession. Les 56 membres de la Commission exécutive (direction élargie) se retrouvent mardi matin au siège de la centrale pour entendre le plaidoyer de M. Lepaon sur ses faux pas: dépenses coûteuses dans son appartement de fonction, dans son bureau et ses indemnités (31.000 euros) lors de son départ de la CGT Basse-Normandie. Ces faits, révélés par la presse, ont mis la centrale en ébullition et suscité l'indignation des militants et des cadres. M. Lepaon a promis à la Commission exécutive mardi "la transparence complète" sur l'ensemble de ces sujets. Un rapport financier doit être présenté et des propositions seront avancées pour "améliorer les procédures financières dans la CGT". - 'Retraite casquette' - Les membres de la direction seront saisis d'une nouvelle révélation, cette fois de l'hebdomadaire Marianne, selon lequel l'indemnité perçue par M. Lepaon de la CGT Basse-Normandie serait une pratique secrète en cours à la CGT "depuis plus de 20 ans". Il s'agit de compléter la retraite de certains militants du privé ayant subi des périodes de chômage. "Des retraites +casquette+", ironise l'hebdomadaire. Devant le bureau confédéral (exécutif resserré de dix membres) vendredi dernier, M. Lepaon avait refusé d'évoquer sa démission. Il avait convaincu une partie de ses pairs - malgré une forte opposition de quatre membres - de ne pas envenimer la situation. Ainsi le bureau n'a pas demandé la convocation du "parlement" de la CGT (Comité confédéral national, CCN), seule instance à pouvoir révoquer le numéro un. Mais le sujet reste sur la table: les 56 membres de la commission exécutive pourront soit convoquer le "parlement", soit se contenter d'une réunion des dirigeants dans un cadre plus informel, avant le 16 décembre, comme le souhaite M. Lepaon. - Apre bataille politique - Derrière les procédures se cachent une âpre bataille politique entre les opposants au secrétaire général, qui le jugent désormais disqualifié pour diriger le premier syndicat français, et ses soutiens qui mettent en garde contre une nouvelle crise interne après son départ. Le rapport de forces au sein de la Commission exécutive et plus globalement au sein des structures de la centrale, entre les pro et les anti-Lepaon, reste "incertain". "On se compte dans l'organisation", a confié à l'AFP une dirigeante. Le SNJ-CGT, syndicat des journalistes, est le seul à avoir demandé publiquement la démission de M. Lepaon. D'autres y semblent favorables (fédération du commerce), certains sont partagés (spectacle), alors que La Poste avait publié une motion de soutien au secrétaire général. La crainte d'une nouvelle crise a un écho dans une centrale qui porte encore les stigmates de la bataille de succession de Bernard Thibault en 2012. Cette crise avait alors été dénouée par la désignation en mars 2013 d'un candidat par défaut, M. Lepaon. Mais ce dernier n'a pas réussi à rassembler la centrale, qui reste percluse de dissensions et de rivalités. La crise pénalise la centrale: seuls 31% des Français disent avoir une bonne opinion du syndicat, en baisse de 14 points par rapport à mars 2013, avant l'élection de M. Lepaon, selon un sondage Ifop réalisé début décembre, après les révélations de presse sur son train de vie.

