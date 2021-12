Cherbourg : un an ferme pour violences conjugales

Jeudi 5 décembre, aux environs de minuit, la police de Cherbourg avait dû intervenir au domicile d'un couple en raison du comportement violent de l'homme envers sa compagne, avec qui il est pourtant en couple depuis 13 ans.

Après un dîner au restaurant copieusement arrosé, le couple était rentré à son domicile. Lui avec 2,5 grammes d'alcool par litre de sang, elle avec au moins 2,3 g. L'homme a alors reproché à sa compagne une supposée infidélité, avant de s'en prendre à elle physiquement, malgré la présence de ses deux enfants.

18 mois de prison

La femme a été plaquée au sol, avant que le fils de 15 ans ne parvienne à repousser le conjoint violent. Mais les coups ont repris dans la chambre conjugale. L'homme a coincé sa femme au sol, ventre à terre, un couteau sous la gorge.

Elle souffre d'hématomes et de fractures. Selon sa fille, les violences sur sa mère sont quotidiennes.

L'homme a été condamné ce lundi 8 décembre en comparution immédiate à 18 mois de prison dont un an ferme. Il a obligation de se soigner et de trouver du travail, mais a en revanche interdiction de voir la victime et de fréquenter des débits de boisson. Il est maintenu en détention.