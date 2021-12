Centrales nucléaires : un appel à  projet pour surveiller les drones

Les survols de sites nucléaires par des drones ont été à la une de l'actualité cet automne, posant la question de la sécurité face à ces petits engins pilotés à distance et capables de porter des objets plus ou moins lourds.

L'Agence nationale de la recherche (ANR), organisme public, va lancer un appel à projet pour pouvoir développer des démonstrateurs qui permettront de détecter, voire de neutraliser, ces aéronefs.

Sites sensibles et grands événements



"Comme pour toute nouvelle technologie, l’usage des drones est à la fois porteur de progrès, mais également de nouveaux risques, qu’il s’agit d’anticiper au moyen de réponses opérationnelles, juridiques et techniques" notent l'ANR, le Comité de la Filière industrielle de sécurité (CoFIS) et la Secrétaire Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN) dans un communiqué publié le 4 décembre.



On y apprend que ces dispositifs pourraient également être développés pour la protection de grands événements. Les projets de recherche associeront des laboratoires publics et privés, des industriels, mais également des opérateurs et pouvoirs publics en charge de la protection des infrastructures.

L'appel à projet sera ouvert du 18 décembre au 3 février. Les projets sélectionnés seront financés pour une durée de 12 à 18 mois.