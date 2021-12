La section PS d'Alençon à la rencontre de la population

Les militants vont aller à la rencontre des citoyens, dès cette semaine, pour rappeler les 60 engagements pris par François Hollande lors de l’élection présidentielle, et notamment le fait que 12 engagements seulement n'ont pas encore été tenus. Du coup d'arrêt du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, à la création de la Banque d'investissement, en passant par une allocation de rentrée scolaire revalorisée de 25% et à la création de 150.000 emplois d'avenirs : 26 engagements ont été tenus, 18 partiellement, et 28 sont en cours.

Les militants seront sur le terrain sur l'ensemble de la Communauté Urbaine d'Alençon, pour entendre les gens dans un contexte de défiance vis à vis du pouvoir politique, et alors que beaucoup attendent du concret qui ne vient pas dans les seuls domaines de l'emploi et du pouvoir d'achat : Nous n'avons jamais rencontré de situation aussi difficile avec les citoyens qui n'ont plus confiance en la politique, admet Kevin Bodé, qui rappelle que François Hollande avait obtenu 62% des suffrages lors des primaires du PS sur Alençon.

Il faut prendre le temps d'aller à la rencontre des citoyens, aller sur les marché, dans les lycées, échanger, donner la parole, être honnête avec les citoyens, avoir de l'humilité, mais aussi ne pas dire que tout va mal, ajoute Kevin Bodé. François Hollande a semé, nous croyons que les 2 ans ½ qui restent sur son mandat vont être le retour de la croissance.

Ensuite, la section PS du secteur d'Alençon veut revenir devant la population pour restituer ce qu'elle aura entendu, essayer d'apporter des explications. On va essayer, on va aller dans la tempête, on va aller défendre le gouvernement Hollande, faire de la pédagogie. On fait de la politique, pas du court terme. C'est quand c'est difficile qu'il faut être militant du PS, explique Kevin Bodé :

Kévin Bodé assure que cette démarche n'a rien à voir avec les prochaines élections départementales, qu'elle arrive après son élection il y a 1 mois à la tête de la section du PS du secteur d'Alençon, et que sa restitution n'interviendra vraissemeblaclement qu'après les élections.