Trans Musicales de Rennes : revivez en image le concert des caennais de Gandi lake

La scène caennaise était bien représentée lors de la 36ème édition du festival Trans Musicales, rendez-vous incontournable de musiques actuelles, qui se déroulait du 3 au 7 décembre à Rennes.

Les caennais de Gandi Lake ont ainsi offert une belle prestation, jeudi 4 décembre, à l'Etatge. Au cœur de cette formation bas-normande, on retrouve notamment Arthur, batteur de Granville, Fred le guitariste de Goodbye Horses et Adrien de Goldwave aux claviers. Cyril à la basse et Colorado au chant et à la guitare viennent compléter l'équipe. Ajoutant vidéos et jeux de lumière à leur prestation musicale, les Gandi Lake ont dévoilé avec éclat leur mélodieuse et gracieuse brit pop.