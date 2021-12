Paris (AFP). Ligue 1: Marseille reste leader, Paris doit penser à Barcelone

Marseille a conservé dimanche sa place de leader de L1 en s'imposant au Vélodrome contre Metz (3-1), gardant un point d'avance sur le Paris SG, qui doit maintenant penser à son voyage à Barcelone mercredi en Ligue des champions. . Routine pour l'OM, Barça pour le PSG Le PSG, qui avait battu Nantes 2 à 1 samedi après-midi, n'a donc goûté qu'un peu plus de 24 heures au confort du fauteuil de leader avant que l'OM ne reprenne son bien. Il n'y a maintenant plus que deux journées à disputer avant l'attribution du titre honorifique de champion d?automne. Le Marseille de Marcelo Bielsa, en tête depuis le 20 septembre, l'aura-t-il ? L'OM d'"El Loco" a prouvé, une nouvelle fois, qu'il a du caractère en reprenant l'avantage au score alors que le vétéran Florent Malouda avait égalisé pour Metz à la première minute de la 2e mi-temps (1-1, 46e). C'est André Ayew qui a remis Marseille devant, signant ainsi de belle manière son retour de blessure, avant que Dimitri Payet ne corse l'addition en toute fin de match. En première période, André-Pierre Gignac avait ouvert le score avec son 12e but de la saison. "APG" est 2e du classement des buteurs désormais dominé par Alexandre Lacazette (Lyon, 13 buts). Les statisticiens retiendront que "Dédé" Gignac a marqué dimanche son 50e but en L1 avec Marseille en 134 matches. Bielsa peut aussi dire merci à son gardien Steve Mandanda, qui a multiplié les parades contre Metz. Paris doit maintenant se concentrer sur son déplacement mercredi à Barcelone en Ligue des champions, avec pour enjeu la première place de la poule entre ces deux équipes qualifiées pour les 8e de finale. Si le PSG n'a pas convaincu dans la manière contre Nantes, le Barça s'est bien amusé contre l'Espanyol (5-1) avec un triplé de Lionel Messi. Luis Enrique, coach des Catalans, a promis un "match merveilleux" au Camp Nou . Lyon: Lacazette sécurise la 3e place Lyon a arraché sur le fil la victoire sur la pelouse d'Evian (3-2), grâce notamment à un doublé de Lacazette, et garde ainsi la 3e place occupée depuis le 26 octobre. Le club de Jean-Michel Aulas fut tout près d'être la victime du talent d'un autre vétéran de la L1, Cédric Barbosa, 38 ans, auteur d'un doublé, dont un superbe coup franc. En cas de défaite ou de nul, c'est Saint-Etienne qui aurait pris la 3e place, à la faveur de son succès contre Bastia samedi soir (1-0). Mais un penalty accordé en toute fin de match à l'OL (et réussi par Lacazette) en a décidé autrement et a provoqué la colère de l'entraîneur haut-savoyard Pascal Dupraz. Ce dernier a dénoncé la "petite cuisine de l'arbitrage" qui favorise selon lui les grands clubs. . Lille: 12 matches sans victoire Lille a longtemps cru battre Lens 1 à 0, sur la pelouse en piteux état du Stade de France (Bollaert est en travaux). Mais les "Sang et Or" ont égalisé par Adamo Coulibaly dans les arrêts de jeu (1-1). Lille n'a désormais plus gagné depuis 12 matches toutes compétitions confondues. Et René Girard n'a pas aimé l'apathie de ses joueurs en fin de match: "Je suis très mécontent, ça faisait très longtemps que je n'avais pas été aussi mécontent". "Ne pas être capable de tenir le résultat et prendre un but comme on a pris, c'est inadmissible", a encore pesté l'entraîneur des Dogues. Lens n'est pas tiré d'affaire, toujours relégable, et doit encore passer devant le gendarme financier du foot français (la DNCG) mi-décembre pour faire valider des comptes qui posent question. Enfin, Reims a cédé sur son terrain face à Guingamp, qui s'est imposé 3 à 2. Résultats de la 17e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Toulouse - Monaco 0 - 2 samedi Paris SG - Nantes 2 - 1

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire