Paris (AFP). Pacte de responsabilité: plus de la moitié des salariés concernés d'ici la fin de l'année, espère Valls

Le Premier ministre Manuel Valls a déclaré dimanche espérer que plus de la moitié des salariés seraient concernés d'ici la fin de l'année par le pacte de responsabilité. "Je suis convaincu que le pacte de responsabilité sera une réussite", a dit M. Valls sur France 2, précisant que six accords avaient déjà été passés. "Il y a en un autre qui vient d'être signé dans l'assurance et qui va représenter 28.000 emplois. D'autres sont possibles très vite, j'ai espoir, dans le bâtiment et dans la banque", a-t-il précisé. Son optimisme tranchait avec les récentes critiques du ministre de l'Economie Emmanuel Macron faisant état du "peu d'accords de branches" signés entre patronat et syndicats pour la création d'emplois en contrepartie des baisses de cotisations et d'impôts prévues à terme par le pacte de responsabilité. Soulignant que deux accords "importants" avaient été conclus "dans la métallurgie et dans la chimie, le Premier ministre a déclaré qu'il espérait "qu'avant la fin de l'année 2014, plus de la moitié des salariés dans les branches seront ainsi concernés par ces accords qui permettent de préserver l'emploi", de créer de l'emploi, et "de former les salariés". "Déjà rentré en vigueur à travers le crédit impôt compétitivité emploi", "je crois qu'il va produire des résultats", a-t-il dit à propos du pacte de responsabilité.

