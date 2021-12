Moscou (AFP). Russie: au théâtre russe du Bolchoï, les danseurs étoiles se mobilisent pour l'Ukraine

Des danseurs russes, ukrainiens et même français uniront dimanche soir leurs entrechats sur la scène du Bolchoï, emblématique théâtre moscovite, lors d'un gala de charité au profit de l'Ecole chorégraphique de Kiev, alors que les relations entre la Russie et l'Ukraine sont au plus bas. Le gala, qui affichait complet, est organisé par la danseuse étoile du Bolchoï Svetlana Zakharova, formée à l'Ecole chorégraphique de Kiev, qui en a eu l'idée après une visite à son Alma mater. "J'étais surprise de voir que ce n'était pas non seulement dans un mauvais état mais même pire que lorsque j'y avais étudié", a-t-elle raconté à l'AFP. "Quand nous vivons une situation aussi dure, il faut penser aux enfants (qui y étudient). Il faut les aider, et ce peu importe le pays où ils vivent", a souligné la danseuse. Son initiative intervient alors que les tensions entre la Russie et sa voisine l'Ukraine sont au plus haut, Kiev accusant Moscou de soutenir les rebelles séparatistes qui luttent contre l'armée ukrainienne dans l'est du pays. Au cours des derniers mois, et notamment durant l'été lorsque les combats dans l'Est rebelle ont connu un pic d'intensité, la population russe a multiplié les actions de solidarité en faveur des civils ukrainiens de la région. Les gestes en faveur des Ukrainiens du centre et de l'ouest du pays sont en revanche bien plus rares. - 'Formés en Ukraine, ils dansent en Russie' - "Nous sommes des gens créatifs, nous ne faisons pas de politique. La beauté, l'art n'ont rien à voir (avec la crise en Ukraine)", a estimé le danseur Youri Baranov, producteur du gala. "C'est une initiative d'artistes et non pas du gouvernement ou de la direction" du Bolchoï, a souligné le danseur, né à Kiev et qui a étudié lui aussi à l'Ecole chorégraphique de Kiev. La somme totale de la vente des billets -- dont l'un, VIP, a été vendu au prix de 600.000 roubles (9.270 euros) -- sera remise à l'Ecole, qui a remercié son ancienne élève de ses efforts, tout en laissant pointer une certaine amertume. "Merci à Svetlana de penser à nous, mais ce n'est pas si décrépit que ça", a réagi une responsable de l'Ecole, interrogé par l'AFP et demandant à rester anonyme. Le directeur artistique de l'Ecole, Nobuhiro Terada, a souligné que "même s'il n'y a pas eu de travaux depuis longtemps dans notre école, cela ne nous empêche pas de faire de nouveaux spectacles avec des stars mondiales". "Les Ukrainiens conquièrent le monde", a-t-il affirmé, regrettant cependant que les meilleurs élèves de l'Ecole la quittent pour aller danser à l'étranger, notamment en Russie. Au total, ce sont trois d'entre eux, dont la danseuse Svetlana Zakharova, qui raviront avec leurs camarades les spectateurs du Bolchoï en réincarnant dimanche les ?uvres de Bizet, Prokofiev et Tchaïkovski, mais aussi des pièces plus modernes.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire