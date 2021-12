Paris (AFP). Ligue 1: Paris met Marseille derrière lui avant Barcelone

Et si c'était un tournant ? Le PSG, en battant Nantes (2-1) samedi, a pris provisoirement la tête de la L1, en attendant Marseille-Metz dimanche, préparant également idéalement son déplacement à Barcelone en Ligue des champions mercredi. . PSG: le résultat, pas encore la manière Non, le PSG ne fait toujours pas rêver. Mais les faits sont là: le club de la capitale française est leader provisoire. Et il est le seul parmi tous les grands championnats européens -Angleterre, Espagne, Allemagne, France et Italie- à être encore invaincu, toutes compétitions confondues. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Chelsea était en effet tombé en Premier League contre Newcastle (2-1). Ce prestige sur le vieux continent "ne te donne aucun droit, pas de points en plus, pas une qualification pour une éventuelle compétition, mais cela donne de la force mentale même si les joueurs sont conscients qu'il y a des interrogations sur le jeu cette année", a analysé Laurent Blanc. Le coach parisien peut dire merci à sa star Zlatan Ibrahimovic (8 buts en L1), qui avec un doublé a fait oublier la belle lucarne d'Alejandro Bedoya pour l'ouverture du score des Canaris au bout de 8 minutes. "Ibra a besoin de compétition (il a été blessé sept semaines cet automne) mais après, techniquement, c'est le talent à l'état pur, il te fait gagner le match", a salué le +Président+. De bon augure avant un déplacement crucial à Barcelone pour s'assurer la tête de poule en C1. Marseille, qui reçoit Metz dimanche, réagira-t-il de la bonne façon ? Il n'y aura plus ensuite que deux journées de championnat avant l'attribution du titre honorifique de champion d'automne. . Et encore une polémique d'arbitrage Le coach de Nantes Michel Der Zakarian a reproché à l'arbitre Benoît Bastien de ne pas voir exclu Marco Verratti et d'avoir annulé un but à son équipe en première période. A la 10e minute de jeu, le directeur de jeu n'a infligé qu'un carton jaune à l'Italien du PSG pour une grosse faute sur un joueur nantais parti en contre. Sur le coup franc, il a refusé une réalisation aux Canaris pour une faute. "Je pense que l'arbitre s'est trompé, a déclaré +Der Zak+. Pour moi, il y a carton rouge et après il siffle une faute imaginaire. Il (Verratti) ne joue pas le ballon mais l'homme. Derrière, il y a un deux contre un à jouer." Interrogé ensuite sur cette action litigieuse, Blanc a évoqué un carton "jaune orangé" . "Sainté" 3e, coup d'arrêt à Rennes Saint-Etienne a pris provisoirement la 3e place à la faveur de sa courte victoire sur la lanterne rouge Bastia (1-0). Lyon, en cas de succès dimanche sur la pelouse d'Evian, peut reprendre sa place sur le podium. Le Stade Rennais, qui restait sur 9 matches sans défaites d'affilée, toutes compétitions confondues, et sur 4 victoires consécutives en L1, a subi un gros coup d'arrêt humiliant à domicile contre Montpellier (4-0). L'équipe bretonne s'est malheureusement fait une spécialité, ces dernières saisons, de cette incapacité à enchaîner ou à assumer ses ambitions. Bordeaux a arraché un succès précieux contre Lorient samedi (3-2) grâce à un doublé de Cheick Diabaté. Enfin, Nice a été chercher la victoire 3 à 2 à Caen. Résultats de la 17e journée de la Ligue 1 de football: vendredi

