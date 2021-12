Paris (AFP). Le Téléthon franchit le cap des 12 millions d'euros de dons

Après 16 heures de direct, le Téléthon a franchi samedi en fin de matinée la barre des 12 millions d'euros de promesses de dons en faveur de la recherche sur les maladies rares. Le grand marathon caritatif, qui mobilise depuis vendredi soir des dizaines de milliers de bénévoles partout en France, durera jusqu'à samedi minuit sur les chaînes de télévisions publiques. Parrainée par Garou, cette édition est également numérique, avec une mobilisation sur internet de bénévoles et d'artistes. Le plateau principal du Téléthon 2014 est installé face à la Tour Eiffel, avec comme maîtres de cérémonie Sophie Davant et Nagui. Cinq villes "ambassadrices" -- Vannes, Metz, Perpignan, Marseille et Saint-François en Guadeloupe -- ont été choisies pour accueillir des "défis". Parmi les points forts samedi, une 2CV aux couleurs du Téléthon sillonne les rues de Paris pour distribuer des cadeaux et le "Grand Relais", où des sportifs, champions ou amateurs, partis vendredi de Méribel rejoindront le Champ-de-Mars samedi soir A Metz, le défi consiste à vendre 5.000 Saint-Nicolas en pain d?épice, à Perpignan, le but est d'orner de 10.000 fleurs en papier crépon une espadrille géante, à Vannes, il s'agit de vendre 4.000 huîtres et de construire une pyramide avec les coquilles, à Marseille, de vendre 2O.000 savons et à Saint-François, les Saint-Franciscains confectionneront le plus gros tourment d?amour, dessert traditionnel à la noix de coco. A Paris, des Villages Téléthon sont présents un peu partout pour des ventes de gourmandises, et sur le Champ-de-Mars, près du plateau du Téléthon sont installés de nombreux food trucks. Près de la Tour Eiffel un grand pique-nique est organiséé samedi à midi par Les Camionneuses qui proposeront des repas depuis une dizaine de food trucks et une partie des recettes sera reversée à l?AFM-Téléthon. Les dons, déductibles des impôts à 66%, peuvent être effectués par téléphone (36 37) ou sur le site https://don.telethon.fr/. En 2013, le Téléthon, parrainé par Patrick Bruel, avait permis à l'Association Française contre les Myopathies (AFM-Téléthon) de collecter au final plus de 89 millions d'euros, contre 88 millions en 2012, mais 94 millions en 2011.

