Paris (AFP). Ligue 1: Marseille et Paris, la poursuite infernale

Le feuilleton continue avec le titre de champion d'automne à l'horizon: un point sépare toujours le Paris SG, qui reçoit Nantes samedi, du leader Marseille, qui accueille Metz dimanche, pour la 17e journée de L1. . Le PSG, en pensant à Barcelone C'est l'heure des cadences infernales pour le PSG, engagé dans un cycle de neuf matches, toutes compétitions confondues, en un mois, du 21 novembre au 20 décembre. Le double champion de France en titre aimerait bien profiter d'une contre-performance de l'OM pour lui chiper la première place et atteindre la trêve hivernale avec le titre honorifique de champion d'automne, pour marquer ses ambitions nationales. Mais il faut aussi penser à la Ligue des champions. Le PSG est déjà qualifié pour les 8e de finale de la compétition reine de clubs, mais il reste un match à enjeu à disputer. Et quel match, puisqu'il s'agit d'un déplacement mercredi prochain à Barcelone avec la place de leader de poule en jeu. Les équipiers de Thiago Silva possèdent un point d'avance sur le Barça et la première place est l'assurance d'un tirage - le 15 décembre - favorable pour les 8e de finale. Laurent Blanc doit donc bien gérer son effectif entre la réception de Nantes ce samedi et le voyage en Catalogne. . OM: plus que trois matches Quand le PSG a encore cinq matches, toutes compétitions confondues, à jouer avant la trêve, l'OM, éliminé de la Coupe de la Ligue et qui n'évolue pas sur la scène européenne, n'en a plus que trois, en L1, avant les fêtes de fin d'année. Sur le papier, ce calendrier est très abordable, avec Metz au Vélodrome dimanche, puis un court déplacement à Monaco, club toujours sur courant alternatif, avant la réception de Lille, qui n'a plus gagné depuis 11 matches toutes compétitions confondues. Dimanche, dans les travées du Vélodrome, les regards seront braqués sur André-Pierre Gignac, qui n'a marqué qu'un but sur ses six derniers matches. Va-t-il améliorer ses statistiques? . Le derby continue pour le podium Avec Lyon, 3e avec 30 points et Saint-Etienne, 4e avec 29 points, le derby entre ces deux rivaux du foot français continue pour le podium. "Sainté" ouvrira le bal samedi soir avec la venue à Geoffroy-Guichard de Bastia, bon dernier. Puis Lyon se rendra dimanche après-midi à Annecy sur la pelouse d'Evian, en train de sauver sa saison après un mauvais départ (dernier de la 1ère à la 7e journée). Dans cette course à la 3e place, les Verts ont à gérer un calendrier plus consistant que celui des Lyonnais, éliminés des compétitions européennes. Les Stéphanois ont encore une carte à jouer en Europa League, même s'ils n'ont plus leur destin en main, jeudi prochain en Ukraine sur la pelouse du "Dnipro", pour se qualifier en 16e de finale. Le programme

