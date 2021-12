Orléans (AFP). Miss France 2015 dévoilée à Orléans en mode flamboyant et sexy

Le 68e concours de beauté Miss France désigne samedi soir sa nouvelle reine pour 2015 parmi 33 prétendantes de 18 à 24 ans, lors d'une cérémonie à Orléans que TF1 promet "flamboyante et sexy, mais dans la décence". La cérémonie, retransmise en direct à partir de 21H00, se déroule au Zénith d'Orléans, la couronne 2014 ayant été remportée par l'Orléanaise Flora Coquerel. En 2013, 8,3 millions de téléspectateurs (39% de parts de marché, 56% des 15-24 ans), avaient suivi la finale de l'émission diffusée sur TF1 et produite par Endemol, propriétaire du concours. Patrick Bruel est cette année le président du jury, après la démission en 2013 d'Alain Delon de son poste de "président à vie du jury", l'acteur n'ayant pas apprécié un rappel à l'ordre des organisateurs à la suite de ses propos favorables au Front national. La championne de natation Laure Manaudou, la chanteuse Shy'M, l'animateur Jean-Luc Reichman, l'humoriste Stéphane Rousseau et le comédien Philippe Bas seront les autres jurés avec Valérie Bègue, Miss France 2008. Si la Réunionnaise poursuit aujourd'hui sa carrière sur le petit écran, sa présence à ce concours, qui a assuré sa notoriété, rappelle la grave crise qu'avait provoqué, après son couronnement, la découverte de photos érotiques d'elle, alors que le règlement l'interdit. La colère de Geneviève de Fontenay avait dégénéré en conflit avec Endemol, précipitant le départ de la dame au chapeau. Privée de concours Miss Monde et Miss Univers, Valérie Bègue, tombée en disgrâce, avait toutefois conservé sa couronne mais ses apparitions avaient été limitées. Pour Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, "Valérie Bègue a fait scandale il y a sept ans. Elle a été largement punie. Le pardon existe aussi dans la famille Miss France". - La 20e de Jean-Pierre Foucault - Pour la vingtième année, Jean-Pierre Foucault présente l'élection, cette année sur le thème du cinéma. Les téléspectateurs auront le dernier mot pour désigner la lauréate et ses deux dauphines, en votant par téléphone et SMS. Les cinq finalistes, parmi douze candidates sélectionnées par les organisateurs, auront préalablement été choisies à égalité par le jury et les téléspectateurs. Sylvie Tellier, Miss France 2002, assure que les candidates sélectionnées font partie de "la plus belle promotion de ces dernières années ! Il y a une belle homogénéité entre les critères physiques et les personnalités". Si "la finale sera marquée par l'humour, le glamour et le sexy", car "toutes les femmes ont envie d?être sexy", cependant "sexy ne veut pas dire vulgaire !", ajoute-t-elle. Pour la première fois depuis 20 ans, les téléspectateurs des Dom-Tom peuvent participer au vote car le réseau outremer de France-Télévisions a acheté à TF1 les droits de la cérémonie pour une diffusion en direct. Mais plusieurs chaînes privées de la Réunion et de Polynésie ont dénoncé dans un communiqué la "concurrence déloyale" de France Télévisions car elles seront reléguées cette année à une diffusion différée. Un conflit qui commence alors qu'un autre se termine: la société Miss France et Geneviève de Fontenay, qui a soutenu la création d?un concours dissident (Miss Prestige national), ont enterré la hache de guerre en novembre 2013 en signant un pacte de non agression, en échange de l'abandon des procédures judiciaires qui les opposaient. L?élection Miss Prestige national peut désormais se dérouler après le 7 janvier de chaque année, à distance de la cérémonie Miss France. Miss Prestige national sera élue le 18 janvier à Kirrwiller, près de Strasbourg.

