Sanaa (AFP). Yémen: neuf membres d'Al-Qaïda tués dans des raids de drone

Neuf membres présumés d'Al-Qaïda ont été tués samedi dans des raids de drone dans le sud-est du Yémen, où une opération menée cojointement avec les Etats-Unis a récemment échoué à libérer un Américain retenu par le réseau extrémiste, selon des sources de sécurité et tribales. Ces raids ont pris pour cible des positions d'Al-Qaïda dans la région de Noussab, dans la province de Chabwa, un des principaux fiefs des insurgés extrémistes au Yémen, a-t-on ajouté de mêmes sources. "Plusieurs raids de drone ont visé des positions d'Al-Qaïda à Noussab, tuant neuf membres du réseau", a déclaré à l'AFP une source au sein des services de sécurité. "Lors de ces raids, il y a eu un parachutage de soldats dont la nationalité n'a pu être établie (.), et des accrochages armés ont suivi", a indiqué à l'AFP un chef tribal de la région. Selon lui, les raids de drone et le parachutage de soldats seraient une nouvelle opération destinée à "libérer l'otage américain", le photojournaliste Luke Somers, qu'Al-Qaïda a menacé jeudi de tuer. Cette information n'a pu être confirmée dans l'immédiat par une autre source. De violents accrochages armés, ponctuées de puissantes explosions, se déroulaient samedi matin dans la région de Noussab, ont indiqué des habitants. Dans une vidéo mise en ligne jeudi, Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa), basé au Yémen, a menacé de tuer Luke Somers dans les trois jours si les Etats-Unis ne répondaient pas aux exigences du groupe. Il ne détaillait pas ces revendications mais selon lui, Washington les "connaît". La menace de tuer l'Américain, enlevé l'an dernier à Sanaa, était intervenue dix jours après une opération de l'armée yéménite pour libérer des otages, à laquelle ont participé des soldats américains selon le Pentagone. Selon plusieurs organes de presse, les Forces spéciales yéménites appuyées par les commandos américains ont mené cette opération contre des combattants d'Al-Qaïda dans la province du Hadramout (sud-est) pour libérer un groupe d'otages dont faisaient partie, outre l'Américain, un Britannique et un Sud-Africain. Selon le New York Times, les forces spéciales américaines ont trouvé et libéré huit otages, mais Luke Somers ne se trouvait pas sur place. Le ministère yéménite de la Défense a lui indiqué que le groupe extrémiste avait transféré l'otage américain juste avant le raid. Al-Qaïda est actif dans le sud et l'est du Yémen, pays pauvre de la péninsule arabique en proie à des violences et à une grave crise politique. Les Etats-Unis sont le principal allié du Yémen dans la lutte contre Al-Qaïda et sont autorisés à y mener des attaques de drone contre ce réseau extrémiste sunnite. Aqpa a profité de l'affaiblissement du pouvoir central au Yémen en 2011, à la faveur de l'insurrection populaire contre l'ancien président Ali Abdallah Saleh, pour renforcer sa présence dans le pays.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire