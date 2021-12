Sanaa (AFP). Yémen: neuf membres d'Al-Qaïda tués dans des raids de drones

Neuf membres présumés d'Al-Qaïda ont été tués samedi dans des raids de drone, probablement américain, dans le sud-est du Yémen, où une opération militaire américaine avait échoué fin novembre à libérer un otage américain retenu par le réseau extrémiste, selon des sources de sécurité et tribales. Ces raids ont pris pour cible des positions d'Al-Qaïda dans la région de Noussab, dans la province de Chabwa, un des principaux fiefs des insurgés extrémistes au Yémen, a-t-on ajouté de mêmes sources. "Plusieurs raids de drone ont visé des positions d'Al-Qaïda à Noussab, tuant neuf membres du réseau", a déclaré à l'AFP une source au sein des services de sécurité. "Lors de ces raids, il y a eu un parachutage de soldats dont la nationalité n'a pu être établie (.), et des accrochages armés ont suivi", a indiqué à l'AFP un chef tribal de la région. Selon lui, les raids de drone et le parachutage de soldats seraient une nouvelle opération destinée à "libérer l'otage américain", le photojournaliste Luke Somers, qu'Al-Qaïda a menacé jeudi de tuer. Cette information n'a pas pu être confirmée dans l'immédiat par une autre source.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire