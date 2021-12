Washington (AFP). SNCF: Paris indemnise des victimes américaines de la Shoah

Soixante-dix ans après, Paris va verser 60 millions de dollars à des victimes notamment américaines de la Shoah, déportées depuis la France vers les camps de la mort durant la Seconde Guerre mondiale, une affaire qui a failli priver la SNCF de contrats aux Etats-Unis. L'accord conclu entre les deux pays, annoncé vendredi et qui sera signé lundi, porte sur la création d'un fonds d'indemnisation, doté par la France de 60 millions de dollars versés aux autorités américaines, en faveur de milliers de déportés non français ou de leurs familles qui n'étaient pas couverts par les dispositifs mis en place par la France depuis 1946. L'annonce en a été faite simultanément par l'ambassadrice française aux Droits de l'homme, Patrizianna Sparacino-Thiellay, et le conseiller spécial du secrétaire d'Etat américain John Kerry, Stuart Eizenstat. Le nombre exact de bénéficiaires sera en fait connu "rétrospectivement", quand les victimes auront fait valoir leurs droits, a précisé la diplomate française. Chaque déporté survivant devrait ainsi recevoir environ 100.000 dollars, tandis que leur conjoint ou leurs descendants pourront prétendre à plusieurs dizaines de milliers de dollars, selon les négociateurs. La puissante organisation américaine de lutte contre l'antisémitisme ADL (Anti-Defamation League) a salué l'accord. "Aucune somme d'argent ne pourra compenser les injustices horribles faites à ces victimes et à leurs familles" mais l'accord est une "importante reconnaissance de leurs souffrances", a déclaré son directeur Abraham H. Foxman, dans un communiqué. En contrepartie, "les Etats-Unis se sont engagés à défendre la France contre toute nouvelle action, et en particulier les actions de nature judiciaire", selon Mme Sparacino-Thiellay, en allusion aux actions engagées sur le sol américain contre la SNCF. Réquisitionnée par le régime nazi, la SNCF a transporté 76.000 juifs à travers la France vers les camps d'extermination entre 1942 et 1944. Environ 3.000 d'entre eux ont survécu, selon le groupe ferroviaire. Plusieurs voix s'étaient élevées aux Etats-Unis pour demander que la SNCF elle-même indemnise les victimes américaines. Mais "la SNCF n'a jamais été tenue pour responsable de la déportation. Elle a été un instrument de la déportation. () c'est de la responsabilité des autorités françaises" d'en assumer les conséquences, a souligné la diplomate française. Par conséquent, l'entreprise publique "n'est pas partie dans les discussions (ni) dans la mise en oeuvre" de l'accord. - Immunité judiciaire - Le sénateur démocrate Charles Schumer avait demandé en 2013 au Congrès de réformer une loi américaine qui protège les entreprises étrangères de toute poursuite judiciaire, afin de pouvoir traduire la SNCF devant les tribunaux. Or Washington s'est engagé à défendre cette immunité, selon la diplomate française. Lors d'auditions parlementaires empreintes d'émotion en mars, d'anciens déportés et leurs familles avaient rappelé que la SNCF envoyait des factures au régime de Vichy pour être payée "par tête et par kilomètre". L'Etat du Maryland (est) avait lui failli adopter une loi demandant au groupe ferroviaire d'indemniser les victimes de la Shoah avant de postuler à un contrat. Les deux gouvernements étaient donc désireux de boucler rapidement leurs discussions, entamées formellement depuis février, pour notamment couper l'herbe sous le pied à ces initiatives. Cet accord "devrait désormais permettre à la SNCF de postuler à des appels d'offres dans le Maryland", a souligné M. Eizenstat. La filiale de la SNCF Keolis a d'ailleurs été retenue cet été parmi quatre consortiums pour postuler à la création et l'exploitation d'une ligne ferroviaire de 25 kilomètres, dans le cadre d'un contrat plus large de trois milliards de dollars. Le président de SNCF America Alain Leray a salué l'accord, dans lequel il voit une "conclusion bienvenue pour tous ceux qui partageaient l'objectif d'obtenir une indemnisation pour les victimes et leurs familles". Il a confirmé que la SNCF abonderait de son côté de quatre millions de dollars son programme --déjà doté de 10 millions-- dédié à "l'éducation, la mémoire, la recherche et la transparence" sur la Shoah. Les mesures d'indemnisation concernent tous les non-Français, dont beaucoup d'Américains et quelques Israéliens ainsi que d'autres nationalités (comme le Canada), qui se trouvaient en France entre 1942 et 1944 et ont été déportés, c'est-à-dire arrêtés, puis transportés par bus (par exemple RATP) et par train (SNCF) vers les camps de la mort.

