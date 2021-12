Rouen : salon de la création féminine ce samedi

Avec 53 exposantes, cet événement organisé par le club Soroptimist de Rouen vise à valoriser des savoir-faire et des disciplines parfois méconnus : le salon accueille cette année une femme doreur sur bois, meilleur ouvrier de France et une restauratrice de faïence, meilleur artisan de France.

Le jury a à cœur de renouveler chaque année les exposants, et si les arts textiles restent les mieux représentés, le salon s’ouvre toujours à de nouvelles disciplines et donne la parole aux jeunes générations. Cette année, Sarah Vervisch, une photographe rouennaise de 23 ans est l’une des plus jeunes créatrices.

Les bénéfices dégagés grâce à la buvette et à la location des stands seront ensuite reversés pour soutenir des projets sociaux.



Pratique. Samedi 6 décembre 11 h -19 h. dimanche 7 décembre 10 h -18h. Halle aux Toiles à Rouen. Entrée libre. Tél. 06 28 07 73 85