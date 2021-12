Ils ont été rapatriés en bus ou en ambulance depuis Roissy. Au total, 28 blessés ont été pris en charge au CHU hier soir, jeudi 4 décembre : quinze personnes sont sorties durant la nuit et treize personnes ont été hospitalisées. Parmi ces dernières, trois personnes ont été opérées immédiatement dans la nuit et six personnes ont été opérées aujourd’hui, vendredi 5 décembre.