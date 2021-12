Dans les coulisses du théâtre de Caen, un mois avant réouverture

A l'intérieur du bâtiment fermé au public depuis un an et demi, le théâtre de Caen a des petits airs de salle désaffectée. Et pourtant : il ne reste en réalité que quelques finitions pour terminer un chantier de taille, et qui aura permis à cette institution caennaise de rentrer de plain-pied dans une nouvelle ère de son histoire, une ère moderne et à la pointe de la technique. "On passe d'une scénographie de théâtre classique à une organisation plus contemporaine", évoque Patrick Foll, le directeur du théâtre. "Nous poursuivions deux objectifs : l'optimisation des espaces du théâtre et l'amélioration des flux de circulation pour les artistes".

Parmi les changements de taille, mais qui ne seront pas visibles du grand public, la modernisation de la cage de scène. Là où les changements de décor se faisaient manuellement au moyen de cordages, un système motorisé facilitera désormais grandement le travail des machinistes. Chacune des "porteuses", chargées de porter des éléments de décor, pourra désormais soutenir 500 kilos de charge, contre 300 auparavant.

Autres modifications plus proche des futurs spectateurs : les sièges, au nombre de 1079 très précisément, ont été changés. Ils offrent un confort plus ferme et une posture plus droite. Vingt emplacements dédiés aux personnes en fauteuils roulants ont pu être aussi ajoutés.

Le 5 janvier, dans tout juste un mois, le théâtre de Caen retrouvera tout son lustre pour une inauguration officielle et une présentation de la saison, avant sa réouverture en grandes pompes le 13 janvier.