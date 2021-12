Eure : le trésor de 900 000 € découvert par des ouvriers rendu aux propriétaires ?

La belle histoire prend fin pour ces trois ouvriers un peu cachottiers. Quand ils avaient trouvé le trésor, constitués de 16 lingots d'or et de 600 pièces d'or de 20 dollars américains datant des années 1920, ils n'en avaient pas informé les propriétaires et l'avaient revendu à un numismate eurois pour 900 000 €, qui avait lui-même écoulé les lingots et pièces.

Sauf que les sorties et entrées d'argent sur les comptes respectifs des ouvriers avaient alerté les policiers qui découvrirent alors le pot aux roses. Les trois ouvriers sont donc poursuivis pour vol en réunion et risquent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende, tandis que le numismate, soupçonné de recel, de blanchiment et de faux en écritures, encourt jusqu'à 10 ans de prison et 750 000 € d'amende.

450 000 € pour les propriétaires ?

Les propriétaires de la maison où a été découvert le trésor peuvent eux espérer un heureux dénouement : les ouvriers n'ont dilapidé "que" 450 000 € sur les 900 000 € obtenus par la vente. Les 450 000 € restants pourraient donc revenir au couple propriétaire.

Les trois ouvriers pourraient eux s'en mordre les doigts. Selon l'AFP, s'ils avaient déclaré le trésor, ils auraient pu empocher 150 000 € chacun après avoir partagé le butin avec les propriétaires et après avoir été prélevé par l'Etat.

Avec AFP.