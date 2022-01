Cette assistante vétérinaire est la première à avoir implanté en Normandie ce système né en Espagne. Cani'Clean propose également un espace de toilettage en libre-service ainsi que la vente d'accessoires et d'alimentation spécialisés pour chiens et chats. Comptez entre 10 et 30 euros pour le lavage, 24 euros pour l'espace toilettage.

Cani'Clean, 35 rue de la Miséricorde à Caen.



