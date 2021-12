Dossiers environnementaux : Ségolène Royal prône des solutions alternatives

Ségolène Royal était dans la Manche ce jeudi 04 décembre.

Elle a d’abord rencontré les élus, présidents de communautés de communes, maires et responsables d’associations environnementales, impactés par le projet d’extension des périmètres de protection autour du Mont Saint-Michel. Des contraintes environnementales qui ont un impact sur l’activité économique déplorent les élus.

La ministre a admis un empilement des zones de protection et invité les élus normands et bretons à se rassembler dans une conférence de la baie et à élaborer des projets alternatifs.

Cette conférence devra avoir lieu rapidement. La ministre reviendra voir les élus au mois de mars.

Ségolène Royal qui est allée ensuite au barrage du Vezins. La ministre a été accueillie par une centaine d’opposants à l’arasement de ces retenues d’eau.

Elle a proposé d’utiliser les délais administratifs restants, soit 5 mois, pour accélérer l’examen de solutions alternatives.

Entre ces deux déplacements, la ministre est allée découvrir le nouveau pont-passerelle du Mont Saint-Michel, dans le cadre des travaux du rétablissement du caractère maritime de la merveille.