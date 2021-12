Les Cherbourgeois se souviendront longtemps des festivités de Noël 2014. Outre le traditionnel marché de Noël organisé par Cherbourg-Ensemble, l'Union Cherbourg Commerce propose cette année une piste de luge place centrale et une patinoire sur la nouvelle place De Gaulle.

300 mètres carrés de glisse, sur une épaisseur de 6 centimètres de glace. Mais comment éviter qu'elle ne fonde ? La réponse de Thomas Nic, de l'entreprise Synerglace, chargée d'installer la patinoire :

Patinoire de Cherbourg : c'est le jour J ! Impossible de lire le son.

Sur la place, les curieux sont déjà impatients :

Patinoire Impossible de lire le son.

La journée du vendredi 5 décembre marque l'ouverture des festivités. La patinoire sera accessible dès 13h et jusqu'à 21h. De 17h30 à 18h, un stand de maquillage enfants sera installé place centrale, puis de 18h à 20h place De Gaulle. De 18h à 19h, spectacle déambulatoire avec la Compagnie Transe Express (tambours et pyrotechnie), qui partira place centrale avant un grand final à 18h45.

Jusqu'au 5 janvier, des animations variées sont proposées. On pourra s'initier à la glisse avec l'association les Vikings, qui proposeront aussi des démos de hockey. L'association CCSG mettra en place des démonstration de patinage artistique. L'association Zumba Gin proposera une démonstration de Zumba le 14 décembre.

Dance Floor On the Ice

Les boîtes de nuit le Freedom, le Requin Marteau, l'Astonclub et la Cave du Roy animeront des soirées dance-floor sur la glace les samedis 6, 13, 20, et 27 décembre. Les fêtards pourront aussi passer le réveillon de la Saint-Sylvestre sur la patinoire, de 19h30 à 1h du matin. A la sortie du bureau, des "After Works" seront proposés les vendredis 12 et 19 décembre, ainsi que le 2 janvier.

Pour faire des amplettes sans prendre la voiture, le petit train, gratuit, sillonnera les rues du centre-ville.

Le programme complet des festivités de Noël est à retrouver sur le site de la ville de Cherbourg.