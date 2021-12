Londres (AFP). Léa Seydoux et Monica Bellucci choisies pour le prochain James Bond

Les actrices française Léa Seydoux et italienne Monica Bellucci ont été choisies pour incarner les principaux rôles féminins de "Spectre", le 24e épisode des aventures de James Bond, a annoncé jeudi dans les studios Pinewood le réalisateur Sam Mendès. Elles rejoignent au casting le Britannique Daniel Craig qui incarne le célèbre espion pour la quatrième fois, et devra affronter un nouvel adversaire coriace incarné par l'Autrichien Christoph Waltz ("Django Unchained", "Inglorious Basterds"). Le tournage, qui débute lundi et doit durer sept mois, se déroulera aux studios Pinewood proches de Londres, à Rome, Mexico, Tanger et dans les Alpes autrichiennes, a précisé Sam Mendès qui réalise son deuxième James Bond. Le réalisateur a également dévoilé pour l'occasion une autre star du film: une nouvelle Aston Martin rutilante. La sortie en Grande-Bretagne des nouvelles aventures de 007 est prévue le 23 octobre 2015.

