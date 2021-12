Londres (AFP). Retour aux sources pour Spectre, le nouveau James Bond avec Léa Seydoux et Monica Bellucci

"Spectre", le nouveau James Bond promet un retour aux sources de l'intrigue inventée par Ian Fleming. Daniel Craig, alias 007, y affrontera l'Autrichien Christoph Waltz dans des aventures pimentées par la Française Léa Seydoux et l'Italienne Monica Bellucci. "J'étais, wouaouou, hyper excitée. Franchement c'est un rêve", a confié à l'AFP Léa Seydoux, dans les célèbres studios Pinewood, proches de Londres, où le réalisateur Sam Mendes a levé le voile sur les détails du 24e épisode des aventures de l'agent secret. "Je ne sais pas ce que je vais faire exactement dans le film", a ajouté l'actrice, Palme d'Or à Cannes en 2013 pour son interprétation dans le film-choc sur une passion entre deux femmes, "La vie d'Adèle", tout en confiant avoir appris la bonne nouvelle "il y a huit mois". Pour l'actrice, une James Bond girl est "sexy, forte" mais aussi "aujourd'hui plus sensible, plus vulnérable". La sensuelle Monica Bellucci voit pour sa part 007 comme "l'homme idéal", "un homme protecteur, généreux mais en même temps mystérieux, dangereux et sexy". Le Britannique Daniel Craig incarnera cet idéal-type pour la quatrième fois, face à un nouvel adversaire coriace campé par l'Autrichien Christoph Waltz ("Django Unchained", "Inglorious Basterds"). Le catcheur américain Dave Bautista devrait également lui donner du fil à retordre. Pour superviser l'agent Bond, Ralph Fiennes endossera à nouveau le rôle mythique de "M", longtemps tenu par Judy Dench. Interrogé par la BBC sur ses nouvelles aventures, Daniel Craig a veillé à entretenir le suspense. "Je ne sais pas trop, j'ai lu le scénario ce matin" et de toute façon "je ne vais rien dire, vous allez devoir attendre", a déclaré l'acteur de 46 ans qui a déjà joué dans trois James Bond, "Casino Royale", "Quantum of Solace" et "Skyfall". -Londres, Rome, Mexico, Tanger, Sölden- Le secret est aussi bien gardé sur les contours des personnages de Léa Seydoux, 29 ans, et de Monica Bellucci, 50 ans. On sait que la première apparaîtra sous le nom de Madeleine Swann (un clin d'oeil au roman de Marcel Proust, "A la recherche du temps perdu. Du côté de chez Swann") et la seconde sous celui de Lucia Sciarra. On peut aussi s'attendre à voir James Bond chausser à nouveau des skis, les lieux de tournage incluant Londres, Rome, Mexico, Tanger et Sölden, station de ski des Alpes autrichiennes. Mais du côté de l'intrigue, c'est avant tout le titre, "Spectre", qui met les fans en émoi. Cet acronyme pour "Special Executive for Counter-intelligence, Terrorism, Revenge, and Extortion" (Service pour l'espionnage, le contre-espionnage, le terrorisme, la vengeance et l'extorsion) est une organisation mafieuse et terroriste inventée par le créateur de James Bond, Ian Fleming. Aux millions de spectateurs potentiels, la production a simplement indiqué "qu'un énigmatique message venu du passé de Bond le met sur la piste d'une sinistre organisation". Christoph Waltz incarnera vraisemblablement un "méchant", peut-être le diabolique Ernst Stavro Blofeld, à la tête de Spectre. "Tout le monde a vu les James Bond depuis l'enfance. C'est une légende, presque de la mythologie moderne. Pour participer à ça, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous le faites c'est tout" s'est cependant contenté d'indiquer l'acteur autrichien de 58 ans.

