Un grand tournage style Fellini au théâtre de Caen

Un théâtre (également à l'italienne) qui grouillera de création depuis les foyers jusqu'au dernier recoin des coulisses. Partout, les visiteurs pourront flâner simplement, ou participer à l'un des sept tableaux du tournage de la 'famiglia Minestrone�, mis en scène par toute une batterie de compagnies et associations de spectacle, et dont l'association Amavada pilote le tournage. Déjà, 250 bénévoles se sont inscrits pour figurer au casting du film, qui débute samedi à 8h30. Le making-of et la bande-annonce sera diffusé dimanche à 16h. Autres rendez-vous, samedi à 16h sera présenté l'avant-première du film 'Caen vu par...(ses réalisateurs)�(2010), puis à 20h 'Et vogue le navire� (1963) de Fellini.



Pratique : Samedi 27 et dimanche 28 novembre au théâtre de Caen. 02 31 82 29 87



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire