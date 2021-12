Stade Malherbe : en quête de l'équilibre perdu

A la sortie des vestiaires hier soir, mercredi 3 décembre, ils étaient nombreux dans les rangs caennais à pointer un manque d'investissement coupable. Certes, mais au delà de l'esprit guerrier en berne au Roudourou, l'équilibre du schéma tactique en 4-4-2 mis en place par Patrice Garande à l'occasion d'un déplacement à Metz début novembre (défaite 3-2) peut être lui aussi remis en question. Menés 2-1 hier soir jusqu'à l'heure de jeu, les Caennais évoluaient alors en 4-5-1 avant les entrées de Mathieu Duhamel et Fodé Koïta pour un repositionnement en 4-4-2. Mais à l'image de ses joueurs, Patrice Garande a lui aussi tout raté en Bretagne. Dix minutes après, ses ouailles avaient déjà concédé deux autres buts.



Depuis la défaite à Metz, Caen n'a pris que deux points sur quinze possibles en cinq matchs (0,4 point/match), avec ce 4-4-2. Sur les onze premières journées, dans un schéma de jeu plus défensif, Malherbe avait su prendre douze points, soit une moyenne de 1,09 point par rencontre. L'équilibre tant recherché par Patrice Garande tarde à se mettre en place. Les journées passent et les points s'envolent. Il sera fort intéressant de voir comment les Caennais se positionneront au coup d'envoi du match contre Nice, ce samedi 6 décembre au stade Michel d'Ornano.