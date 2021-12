L'Espagnole de Caen qui veut panser les AVC

Avec sa quarantaine de collègues de l'unité Inserm U919 installée sur le site du Ganil à Caen, Sara Martinez de Lizarrondo n'a qu'une obsession : améliorer les traitements disponibles après un accident vasculaire cérébral, tout particulièrement dans les cas hémorragiques. Arrivée dans cette entité de recherche "un jour de D-Day", le 6 juin 2011, elle produit depuis des microparticules à qui elle souhaiterait confier une mission bien précise. "On ne peut pas mettre de pansement à l'intérieur du cerveau, alors être capable de diriger ces microparticules pour cicatriser en urgence, ça serait une victoire énorme, explique la docteur en biologie cellulaire et moléculaire. En produisant ces MPs qui portent des protéines pro-coagulantes, il est possible de stopper les saignements et ainsi limiter les dommages induits par la rupture d'un vaisseau cérébral."

L'idée de les utiliser est née du fait que ces microparticules présentes en petite quantité dans le corps sont déjà capables de se diriger naturellement vers la zone affectée en cas de blessure. Elles proposeraient alors une alternative plus douce aux traitements actuels qui peuvent entraîner de graves effets secondaires. Reste donc à savoir les générer artificiellement en plus grand nombre, afin de pouvoir les insérer en urgence.

Ces travaux ont tapé dans l'œil du jury attribuant chaque année les vingt bourses nationales 2014 L’Oréal-UNESCO pour les Femmes et la Science. Cette Espagnole de 31 ans, originaire de Pampelune en Navarre a été sélectionnée parmi plus de 600 candidates et recevra son prix aujourd'hui à Paris. "Les 20 000 € de dotation vont me permettre de faire quelques formations pour m'améliorer, présenter mes travaux dans des colloques ou encore en faire profiter mes travaux de recherche." Que de chemin parcouru déjà par cette jeune chercheuse qui avait découvert la Normandie et sa capitale grâce à un premier stage en 2010, via la plateforme d'échange universitaire Erasmus. "Je ne sais pas encore combien de temps je vais rester à Caen, mais j'espère prolonger mon bail ici, car les équipements Cyceron nous offrent d'excellent outils, de niveau international."