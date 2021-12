Dubaï (AFP). Al-Qaïda au Yémen diffuse la vidéo d'un otage américain, menace de l'exécuter

Al-Qaïda dans la Péninsule arabique (Aqpa) menace dans une vidéo d'exécuter un otage américain, a rapporté jeudi le centre américain de surveillance des sites islamistes SITE. L'homme qui apparaît dans cette vidéo datée de décembre 2014 est un photojournaliste kidnappé dans la capitale yéménite en septembre 2013, selon SITE. Luke Somers, 33 ans, dit avoir été enlevé il y a plus d'un an à Sanaa. Il appelle à l'aide et affirme que sa vie est menacée. Dans la vidéo, Nasser ben Ali al-Ansi, un dirigeant d'Aqpa, menace d'exécuter l'otage dans les trois jours suivant l'émission de ce document si les Etats-Unis ne répondent pas aux exigences du groupe. Il ne détaille pas ces revendications mais affirme que Washington les "connaît". "Sinon, l'otage américain que nous détenons connaîtra un sort inévitable", ajoute-il. Fin novembre, des forces spéciales yéménites, appuyées par des commandos américains selon certaines sources, avaient mené une opération contre des combattants d'Al-Qaïda dans la province du Hadramout (sud-est) pour libérer un groupe d'otages dont faisaient partie, outre l'Américain, un Britannique et un Sud-Africain. Mais selon le ministère yéménité de la Défense, le groupe extrémiste avait transféré l'otage américain juste avant le raid. Al-Qaïda est actif dans le sud et l'est du Yémen, pays pauvre de la Péninsule arabique en proie à des violences et à une grave crise politique. Les Etats-Unis sont le principal allié du Yémen dans la lutte contre Al-Qaïda et sont autorisés à y mener des attaques de drone contre le réseau. Washington considère Aqpa comme la branche la plus dangereuse du réseau Al-Qaïda, qui a profité de l'affaiblissement du pouvoir central au Yémen en 2011, à la faveur de l'insurrection populaire contre l'ancien président Ali Abdallah Saleh, pour renforcer sa présence dans le pays. Mercredi, Al-Qaïda a revendiqué un attentat à la voiture piégée à Sanaa contre la résidence de l'ambassadeur d'Iran, pays accusé de soutenir les milices chiites qui tentent d'étendre leur influence au Yémen après avoir pris le contrôle de la capitale.

