Paris (AFP). Ligue 1: accroché à Lille, le PSG reste 2e derrière l'OM

Le PSG n'est pas parvenu à s'imposer à Lille mercredi (1-1) lors de la 16e journée et n'a donc pas profité du match nul (1-1) concédé mardi à Lorient par Marseille, qui reste leader de la Ligue 1. . Paris freine aussi C'est un petit coup d'arrêt. Après neuf victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont six en L1, le PSG n'a pu faire mieux que match nul dans le Nord. Les Parisiens restent donc deuxièmes, à une longueur du leader marseillais, tenu en échec 1-1 sur le terrain de Lorient mardi malgré d'innombrables occasions, notamment en seconde période. Lille (15e), de son côté, n'a toujours pas gagné depuis le mois de septembre, mais René Girard aura des éléments positifs à retirer de ce match spectaculaire. Face à la plus mauvaise attaque de L1, Paris s'est d'abord fait une grosse frayeur avec une triple occasion lilloise, conclue par un tir de Balmont sur la barre. Paris a ensuite ouvert le score par Cavani au bout d'une action initiée par Lucas, remarquable tout le match et qui a lui aussi touché la transversale, en deuxième période. Mais Lille a égalisé avant la pause sur un but contre-son-camp de Sirigu sur corner. Il s'agit du premier but concédé cette saison par la charnière Thiago Silva-David Luiz. Avant d'aller à Barcelone la semaine prochaine, les Parisiens recevront Nantes samedi. Marseille accueillera Metz le lendemain. . Rennes et les Verts vont fort Saint-Etienne et Rennes ont confirmé leur très bonne forme actuelle avec des succès à l'extérieur, respectivement à Montpellier et Nice. Sur la lancée de leur triomphe dimanche lors du derby face à Lyon (3-0), les Verts sont allés gagner sans discussion 2-0 à Montpellier (10e) et se sont installés sur la troisième marche du podium en attendant le match de Lyon face à Reims jeudi (21h00). Les buts stéphanois ont été marqués par Florentin Pogba et Paul Baysse. Le grand frère du milieu de terrain de la Juventus et des Bleus a inscrit là son premier but en L1. Baysse, lui, n'avait jamais marqué avec les Verts. Surtout, il a fêté de magnifique manière sa première titularisation en L1 après plus d'un an sans jouer à cause d'une grave blessure. Il avait tout de même évolué deux fois en Europa League cette saison. A Rennes, l'homme en forme s'appelle Paul-Georges Ntep. Inarrêtable en ce moment, l'international Espoirs a ouvert la marque dès la 12e minute à Nice (14e). Konradsen a ensuite doublé la mise pour les Bretons et malgré la réduction du score (2-1) signée Cvitanich, les Rennais en profitent pour grimper à la quatrième place. Ils ont dépassé Bordeaux, tenu en échec 0-0 à Metz (12e). Les Girondins sont même passés tout près de la défaite puisque Carrasso a repoussé un penalty de Malouda dans les derniers instants. Match nul au final entre les frères Carrasso, Cédric qui gardait le but de Bordeaux et Johann qui défendait celui de Metz.

